Agnone al voto: Leonardo D’Onofrio studente liceale e Giulia Rosa new entry nella lista di Saia

Mentre continua il balletto di indiscrezioni e smentite più o meno credibili nel panorama politico del centrodestra, trapelano, dall’altro lato dello schieramento, i primi nomi degli innesti nella lista che appoggerà la ricandidatura di Daniele Saia.
Saranno candidati alla carica di consigliere il veterano Giovanni Labbate di Villacanale, Umberto Di Ciocco, e le new entry Leonardo D’Onofrio, studente liceale e più giovane della rosa e Giulia Rosa.
Ancora in forse la candidatura di Agostino Iannelli, attuale consigliere comunale di opposizione, ma solo sulla carta, visto che da mesi ormai è entrato a pieno titolo nei ranghi della maggioranza. Tutti gli attuali consiglieri e assessori saranno ricandidati, con la sola eccezione di Paolo Di Pietro che si è defilato per impegni lavorativi legati alla sua professione di avvocato.