Agnone al voto: Leonardo D’Onofrio studente liceale e Giulia Rosa new entry nella lista di Saia

Mentre continua il balletto di indiscrezioni e smentite più o meno credibili nel panorama politico del centrodestra, trapelano, dall’altro lato dello schieramento, i primi nomi degli innesti nella lista che appoggerà la ricandidatura di Daniele Saia.

Il più giovane candidato Leonardo D’Onofrio

Saranno candidati alla carica di consigliere il veterano Giovanni Labbate di Villacanale, Umberto Di Ciocco, e le new entry Leonardo D’Onofrio, studente liceale e più giovane della rosa e Giulia Rosa.

Ancora in forse la candidatura di Agostino Iannelli, attuale consigliere comunale di opposizione, ma solo sulla carta, visto che da mesi ormai è entrato a pieno titolo nei ranghi della maggioranza. Tutti gli attuali consiglieri e assessori saranno ricandidati, con la sola eccezione di Paolo Di Pietro che si è defilato per impegni lavorativi legati alla sua professione di avvocato.

La candidata consigliere Giulia Rosa