Poggio Sannita al voto: già presentate due liste, l’elenco dei candidati. Sarà sfida tra Mancini e Policella

Due liste già presentate a Poggio Sannita. Nel pomeriggio di oggi i due candidati sindaci già noti alla stampa, Raffaele Policella e Livia Mancini, hanno presentato le proprie liste e i simboli presso gli uffici elettorali del palazzo…

Due liste già presentate a Poggio Sannita. Nel pomeriggio di oggi i due candidati sindaci già noti alla stampa, Raffaele Policella e Livia Mancini, hanno presentato le proprie liste e i simboli presso gli uffici elettorali del palazzo municipale.

“Poggio al centro” è la lista collegata con il candidato sindaco Policella ed è composta dai seguenti aspiranti consiglieri: Cristofer Amicone, Roberto Antinucci, Giovanna Bartolomeo, Nicolino Battista, Mina Camperchioli, Luca Di Filippo, Giuseppe D’Onofrio, Angelino La Rocca, Ilaria Dora Porrone, Giulio Ricci.

La lista collegata alla candidata sindaca Livia Mancini è denominata invece “Idee nuove Radici Forti” ed è composta dai candidati consiglieri seguenti: Tonino Amicone, Lucietta Amicone, Jacopo Bartolomeo, Massimiliana Falcione, Antonio Mastronardi, Giuseppe Orlando detto Pino, cioè l’attuale sindaco, Lynn Ann Policella detta Liliana, Gaetano Policella detto Ranieri, Antonio Ricci e Tony Staffoli.

Chiaramente c’è tempo fino alle ore 12 di domani per presentare altre eventuali liste, ma al momento per Poggio Sanita si prospetta un duello tra l’architetta Mancini e il geometra Policella.