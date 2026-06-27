Agroalimentare, intesa Coldiretti-Casearia per promuovere la filiera del latte

Firmato il Protocollo di collaborazione tra Coldiretti Molise e l’Associazione Casearia, per promuovere la filiera lattiero casearia molisana, anche e soprattutto nell’ottica di salvaguardare la salute dei cittadini attraverso il consumo consapevole di cibo salubre e a chilometro…

Firmato il Protocollo di collaborazione tra Coldiretti Molise e l’Associazione Casearia, per promuovere la filiera lattiero casearia molisana, anche e soprattutto nell’ottica di salvaguardare la salute dei cittadini attraverso il consumo consapevole di cibo salubre e a chilometro zero.

L’accordo, sottoscritto dal presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, e dal presidente di Casearia, Giuseppe di Pietro, sancisce e rafforza il principio di comune collaborazione nell’interesse della promozione non solo dei prodotti lattiero-caseari ma anche dell’intero settore primario regionale, con particolare attenzione alla zootecnia.

Il primo impegno comune prevede la partecipazione strategica e strutturale di Coldiretti nell’ambito dell’annuale fiera Casearia dei formaggi italiani, che si terrà ad Agnone dal 28 al 30 Agosto prossimi.

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, Coldiretti nei tre giorni della Fiera sarà presente con un proprio stand istituzionale ed uno spazio dedicato ai laboratori del gusto e sensoriali ed alla divulgazione, animato da Coldiretti Donne Impresa, Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Campagna Amica.

Anche quest’anno Coldiretti sarà dunque presente alla tre giorni con propri esperti e dirigenti in possesso di specifiche competenze ed idonee professionalità, per assicurare attività informativa e divulgativa per le aziende e per i visitatori della fiera, sui temi della salute, della sostenibilità, sulla distintività della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riferimento a quelle del territorio.

“Abbiamo ritenuto sottoscrivere questo protocollo d’intesa – ha spiegato Claudio Papa – per rafforzare la collaborazione con l’associazione Casearia che negli ultimi anni ha lavorato tanto e bene per promuovere gli ottimi prodotti della nostra zootecnia, favorendo al contempo uno scambio culturale fra produttori provenienti da tutta Italia e dando, dunque, loro la possibilità di conoscere le eccellenze del nostro territorio”.

“Gli eventi che Coldiretti metterà in campo nella tre giorni, a partire dal focus sulla ‘filiera lattiero casearia e regimi di qualità’, quello sulla ‘innovazione nell’impresa agricola’ e quello sulla ‘salubrità del cibo’, fino a laboratori ed eventi dimostrativi sulla produzione dei formaggi – ha spiegato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Franco Dell’Acqua – vedranno impegnati nostri dirigenti, ospiti di caratura nazionale oltre che aziende agricole e zootecniche del territorio i cui titolari metteranno letteralmente le ‘mani in pasta’ per mostrare, a grandi e piccini, come dal buon latte delle nostre aziende si producono i formaggi che stanno conquistando fette sempre più importanti di mercato, sia in Italia che all’estero”.

“Casearia – afferma Giuseppe di Pietro, Presidente dell’Associazione che organizza la rassegna – è un contenitore aperto nel quale tutti i soggetti della filiera possono trovare spazio. Questo di Coldiretti è un ulteriore tassello nel progetto di valorizzazione del settore. I numeri dicono che Caseria, in poco tempo, ha aperto una breccia nella rotta Sud-Nord per la promozione dei prodotti, delle aziende e dei territori. Molto resta da fare, ma quello che sembrava una utopia è, oggi, una evidente realtà”.

“Casearia sarà occasione importante – ha concluso il presidente di Coldiretti Papa – tento per favorire scambi culturali e sinergie, che possano aiutare la nostra regione ad emergere sempre più sul panorama nazionale ed internazionale, quanto per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’uso del buon cibo locale a chilometro zero”.