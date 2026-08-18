Casearia: il mondo del formaggio si incontra in Alto Molise

Oltre settanta produttori, duecento tipologie di formaggi, un intero weekend in cui Agnone (IS), in Molise, diventa il palcoscenico del gusto italiano. Dal 28 al 30 agosto 2026 torna la quarta edizione di Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, negli ampi spazi del Palasport della cittadina altomolisana. Pecorini, robiole, caciocavalli e formaggi a pasta filata si intrecciano a creazioni insolite e sorprendenti, dai formaggi al tartufo alle forme artigianali più di nicchia, confermando Casearia come la manifestazione più grande e più importante del settore nel Centro-Sud Italia. Il programma è anche online qui: https://www.fieracasearia.it/casearia-2026/

Venerdì 28 agosto si apre alle 11:00 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del Sottosegretario alle Politiche Agricole Luigi D’Eramo. La giornata prosegue tra laboratori Coldiretti per famiglie, il talk sanitario “Le Proprietà Nutrizionali dei Formaggi”, lo showcooking di Casa Priolo, approfondimenti istituzionali su filiera e ricettività rurale, e la masterclass “5 sfumature di Tintilia”. Chiusura padiglioni alle 21:00, poi Notte Bianca con musica dal vivo.

Sabato 29 agosto è la giornata di Luca Pappagallo, volto di Food Channel, protagonista di due showcooking (12:00 e 19:00). Spazio anche a “CASEart, il Formaggio nella pittura dal 1100 ad oggi”, con il critico d’arte Italo Marinelli, al talk “Formaggi e Diete Speciali”, alla masterclass sugli aromatici firmata Mescita e ONAF, e al focus della Fondazione Garrone sulla rete lattiero-casearia dell’Alto Molise. I padiglioni chiudono alle 21.00, ma poi si continua con gli spettacoli della Notte Bianca con musica live.

Domenica 30 agosto è il giorno della premiazione del Casearia Award, patrocinata da ONAF, e delle masterclass di Bruno Vanzan, campione mondiale di Flair Bartending, con “I Formaggi negli Spirits” (12:00 e 17:00). Non mancano i laboratori dedicati alle mandorle molisane e all’olio EVO del territorio. Chiusura fiera alle 20:00.

Con Casearia, Agnone è da scoprire!

Il pass d’ingresso, acquistabile online su Ciao Tickets al costo di 8 euro (gratis fino a 12 anni), è valido per tutti e 3 i giorni e include masterclass esclusive, showcooking, degustazioni guidate, tour nel centro storico e sconti del 50% sui principali siti culturali della città, tra cui la Fonderia delle Campane Marinelli. Disponibili anche tour turistici e navette gratuite verso la Sorgente del Fiume Verrino.