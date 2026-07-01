“Anch’io sono la Protezione Civile”: torna ad Agnone il campo scuola per ragazzi dai 10 ai 13 anni

Cinque giorni per imparare, divertendosi, i principi della sicurezza, della tutela ambientale e della cittadinanza attiva. Dal 20 al 24 luglio, presso l’Oratorio di via XX Settembre ad Agnone, si terrà la 16ª edizione dei Campi Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni e punta a sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio e all’adozione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

Durante il campo, i partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche, giochi e momenti di confronto, con il supporto di esperti esterni e volontari, per apprendere nozioni utili alla sicurezza personale, alla protezione dell’ambiente e al senso di comunità.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate compilando l’apposito modulo presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia, in via G. Palatucci, nell’area parcheggio adiacente alla Questura di Isernia, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 17.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato CRI di Isernia al numero 0865 412180 o all’indirizzo e-mail isernia@cri.it, oltre a consultare i canali social dell’associazione.