Episodio di danneggiamento a Fraine: pneumatico forato e parabrezza lesionato, è caccia al vandalo che agisce in pieno giorno

Un episodio spiacevole e per certi versi inquietante ha scosso la quiete di Fraine qualche giorno fa, in una zona solitamente considerata tranquilla e sicura come via del Sole. Un cittadino ha raccontato alla nostra redazione di aver…

Un episodio spiacevole e per certi versi inquietante ha scosso la quiete di Fraine qualche giorno fa, in una zona solitamente considerata tranquilla e sicura come via del Sole. Un cittadino ha raccontato alla nostra redazione di aver parcheggiato la propria automobile in un punto privo di qualsiasi segnaletica di divieto. Al suo ritorno, però, ha trovato una scena che ha dell’incredibile: una ruota completamente bucata e il parabrezza lesionato, si pensa con lo stesso arnese utilizzato per forare il pneumatico.

Un gesto grave, che va ben oltre il danno economico. L’uomo, ancora scosso, ha voluto denunciare pubblicamente l’accaduto per richiamare l’attenzione su un problema più ampio: la mancanza di civiltà e rispetto che, purtroppo, può manifestarsi anche nei piccoli centri, dove ci si aspetterebbe un senso di comunità più forte e una maggiore tutela reciproca.

L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che ora si interrogano sul livello di sicurezza delle strade del paese e sul senso di civiltà. Un atto vandalico di questo tipo non solo danneggia un singolo cittadino, ma mina la fiducia collettiva e alimenta un clima di insicurezza che non dovrebbe appartenere a realtà come Fraine. Tra l’altro il danneggiamento è avvenuto in pieno giorno.

Il cittadino coinvolto, insieme ad altri abitanti, auspica che «questo fatto non venga ignorato». «L’appello è rivolto alle autorità competenti affinché venga potenziata la sorveglianza nelle aree più esposte e si adottino misure concrete per garantire maggiore tutela. Un intervento tempestivo sarebbe fondamentale per prevenire ulteriori episodi e per ristabilire quel senso di serenità che da sempre caratterizza la vita del paese» chiude la vittima del danneggiamento.