Assalti ai bancomat, operazione in corso tra Abruzzo, Molise e Puglia: sette persone arrestate dai Carabinieri

In provincia di Foggia, i Carabinieri della Compagnia di Vasto (CH) stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del locale Tribunale nei confronti di sette soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili di dodici assalti a dispositivi ATM di vari istituti bancari mediante impiego di marmotte esplosive.
Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Dott. Domenico Angelo Raffaele SECCIA, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti degli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200.000 euro. In atto perquisizioni da parte dei militari con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia.