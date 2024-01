Attrezzature inadeguate, restano bloccati nel rifugio in quota: soccorsi dalla Guardia di Finanza

Nella mattinata di ieri sono stati evacuati dal rifugio Vincenzo Sebastiani, ubicato a Colletto di Pezza nel cuore del Parco Regionale Velino Sirente, diversi gruppi di escursionisti che, dopo aver trascorso la notte nella struttura, a causa del peggioramento delle condizioni metereologiche avevano difficoltà a rientrare a valle con l’equipaggiamento a disposizione.

Ad informare il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, coordinato dal Luogotenente Paolo Passalacqua, è stato direttamente il gestore del Rifugio, il quale ha intuito la criticità della situazione dovuta all’inadeguata attrezzatura a disposizione dei 15 escursionisti, in relazione alle condizioni metereologiche e alla presenza di tre minori.

Sulla scorta delle informazioni ricevute venivano immediatamente attivate le procedure del caso, condividendo l’informazione con il CNSAS e i VVFF e inviando alcune pattuglie di militari specializzati sul posto al fine di avere effettiva contezza della situazione.

I militari del SAGF, nella fase di avvicinamento ai 2.100 mt del Rifugio Sebastiani, constatavano le condizioni ambientali presenti sull’area e, giunti all’interno della struttura, valutavano la possibilità di evacuazione di tutti gli escursionisti in sicurezza, nonostante le severe condizioni metereologiche.

Le attività di recupero, svolte in collaborazione con il personale del CNSAS, nel frattempo giunto sul posto, sono state effettuate utilizzando “ramponcini” forniti dai militari agli escursionisti che, procedendo in fila indiana e con le dovute cautele, hanno raggiunto in sicurezza la valle.

L’attività del Corpo, sempre impegnato in prima linea nelle attività di soccorso in montagna, prosegue incessantemente per garantire la salvaguardia della vita umana e l’incolumità dei frequentatori della montagna.