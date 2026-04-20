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lunedì 20 Aprile 2026
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Auto alimentata a metano avvolta dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina, poco dopo le ore 4, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti sul lungo mare Nord di Termoli, nei pressi del grattacielo, per un incendio autovettura.…

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Questa mattina, poco dopo le ore 4, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti sul lungo mare Nord di Termoli, nei pressi del grattacielo, per un incendio autovettura.

Il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme e lo stesso era alimentato a metano. I Vigili del Fuoco, utilizzando il naspo ad alta pressione hanno spento l’incendio impedendo la propagazione. Sul posto anche il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Termoli.

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