Mulattiera chiusa per frana: installata la segnaletica sulle strade comunali di Belmonte del Sannio

Il Comune di Belmonte del Sannio informa gli automobilisti diretti e provenienti dall'Alto Molise dall'Abruzzo che nella giornata di oggi è stata stata istallata la segnaletica provvisoria lungo la strada interpoderale sull'agro di Belmonte che conduce verso l'innesto…

Il Comune di Belmonte del Sannio informa gli automobilisti diretti e provenienti dall’Alto Molise dall’Abruzzo che nella giornata di oggi è stata stata istallata la segnaletica provvisoria lungo la strada interpoderale sull’agro di Belmonte che conduce verso l’innesto con la “mulattiera”, cioè la ex statale Istonia franata nel tratto verso Secolare.

«La segnaletica è stata posizionata strategicamente per guidare il traffico in direzione di Agnone e Castiglione Messer Marino – spiegano dal Municipio di Belmonte del Sannio – e garantire una migliore viabilità facilitando i percorsi più chiari»

«Si raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni fornite per una circolazione più sicura» chiudono da Belmonte.