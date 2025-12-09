Auto prende fuoco mentre è in marcia, salvo l’autista: intervento dei Vigili del fuoco

Alle ore 13 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli sono intervenuti a Campomarino per un incendio autovettura. Il veicolo ha preso fuoco mentre era in marcia e il conducente è riuscito ad uscire dalla carreggiata e ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme invadessero l’abitacolo. Per lo spegnimento è stato necessario l’utilizzo dell’autoprotettore delle vie respiratorie per i fumi scaturiti e del naspo ad alta pressione.

