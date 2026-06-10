Un’oasi di freschezza nel cuore dell’Alto Molise: riapre il parco acquatico “Santa Lucia”

Relax, divertimento, sport e natura. Tutto pronto per una nuova stagione all’insegna del benessere e della socialità al Parco Acquatico Santa Lucia, immerso nel verde incontaminato dell’Alto Molise, tra i comuni di Castelverrino e Agnone, a pochi passi…

Relax, divertimento, sport e natura. Tutto pronto per una nuova stagione all’insegna del benessere e della socialità al Parco Acquatico Santa Lucia, immerso nel verde incontaminato dell’Alto Molise, tra i comuni di Castelverrino e Agnone, a pochi passi dalle limpide acque del fiume Verrino. La struttura riaprirà i battenti domani, giovedì 11 giugno, pronta ad accogliere famiglie, gruppi di amici e appassionati di attività all’aria aperta.

Circondato da un suggestivo bosco di querce e cerri, il complesso rappresenta una delle mete estive più apprezzate del territorio. Le immagini raccontano meglio di qualsiasi descrizione l’atmosfera che si respira: bambini che giocano in acqua, corsi di nuoto affollati, momenti di aggregazione e sorrisi che trasformano una semplice giornata in piscina in un’esperienza da ricordare.

La struttura è gestita dall’istruttore di nuoto Marco Di Lorenzo, già maestro della campionessa olimpica e plurimedagliata Simona Quadarella, e propone corsi di nuoto per tutte le età, dal livello base al perfezionamento.

A disposizione degli ospiti ci sono due piscine, una dedicata ai più piccoli e una riservata agli adulti, oltre a un’area bar, zone relax attrezzate per prendere il sole e ampi spazi immersi nel verde. Chi ama trascorrere l’intera giornata all’aperto potrà usufruire dell’area picnic con barbecue, tavoli e panchine, ideale per condividere pranzi e momenti di convivialità all’ombra degli alberi.

Fiore all’occhiello del complesso è il laghetto per la pesca sportiva, una presenza unica nel panorama ricreativo della zona, capace di arricchire ulteriormente l’offerta del parco.

Facilmente raggiungibile attraverso la Fondovalle Verrino, collegata alla Trignina, il Parco Acquatico Santa Lucia si conferma una destinazione ideale per chi cerca refrigerio, divertimento e contatto con la natura senza allontanarsi troppo da casa.

Con l’arrivo dell’estate, l’oasi di Santa Lucia torna così a essere un punto di riferimento per il tempo libero dell’intero territorio, un luogo dove sport, relax e paesaggio si fondono in un equilibrio perfetto.