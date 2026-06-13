BCC Abruzzi e Molise dona un defibrillatore alla comunità di Castiglione Messer Marino

Ci sono gesti che vanno oltre una semplice donazione e diventano un segno concreto di attenzione, vicinanza e cura verso le persone. Con questo spirito, la BCC Abruzzi e Molise ha donato un defibrillatore alla comunità di Castiglione…

Ci sono gesti che vanno oltre una semplice donazione e diventano un segno concreto di attenzione, vicinanza e cura verso le persone. Con questo spirito, la BCC Abruzzi e Molise ha donato un defibrillatore alla comunità di Castiglione Messer Marino, mettendo a disposizione uno strumento che può fare la differenza nei momenti più delicati e contribuire a tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

Alla consegna erano presenti il Direttore Generale Fabrizio Di Marco e la Sindaca Silvana Di Palma, uniti dalla volontà di rafforzare quel legame che da sempre unisce istituzioni, cittadini e territorio.

«Per la BCC Abruzzi e Molise essere banca di comunità significa essere vicini alle persone con azioni concrete, sostenendo il benessere collettivo e contribuendo alla crescita sociale e umana dei luoghi in cui viviamo e operiamo. – spiegano dall’istituto bancario – Questa donazione rappresenta pienamente i valori che guidano il nostro impegno quotidiano, l’attenzione alle persone, il sostegno alle comunità locali e la responsabilità di costruire insieme un futuro più sicuro, solidale e inclusivo».