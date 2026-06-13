Elezioni amministrative ad Agnone, ecco le spese affrontate: liquidati 14mila euro di straordinari al personale del Municipio

Undicimila e trentotto euro, che poi diventano oltre quattordicimila per via degli oneri riflessi. E’ la somma liquidata in favore dei dipendenti comunali di Agnone quale compenso per le prestazioni straordinarie effettivamente eseguite nel periodo dal primo aprile al 29 maggio per gli adempimenti relativi alla consultazione elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Una elezione scontata, senza sfidanti reali a contendere lo scettro al sindaco Saia, che è costata alle casse comunali oltre undicimila euro. Non è una polemica, è un dato oggettivo.

Più in dettaglio, le quattro unità dei Servizi generali hanno portato a casa, tra straordinari per festivi e notturni, poco più di duemila euro. I tre dipendenti dei Servizi finanziari hanno incassato mille e cinquecento euro. I sei dell’Ufficio tecnico arrivano a 2651 euro. Alle tre unità dell’Anagrafe e stato civile sono stati liquidati duemila e duecentoquarantasette euro. Il personale della Polizia municipale, sei unità in tutto, porta a casa mediamente cinquecento euro, per un totale complessivo di duemila e cinquecentosettantanove euro. Il totale complessivo, di tutti i dipendenti, è di undicimila e trentotto euro per gli straordinari diurni, notturni e festivi, cui devono essere sommati altri duemila e seicento euro di contributi e quasi mille euro di Irap. E infatti con determina dirigenziale numero 347, a firma congiunta del responsabile dell’area amministrativa e del segretario generale, l’onere complessivo previsto in euro 14.603,73 è stato imputato al Cap.1017 del bilancio corrente ad oggetto “Spese per Elezioni”.