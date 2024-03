“Rivoluzionario è il coraggio” di Ariana Quici e consegna della costituzione ai diciottenni a Bagnoli del Trigno

Consegna della Costituzione ai neo diciottenni e presentazione del libro “Rivoluzionario è il coraggio” di Ariana Quici a Bagnoli del Trigno.

Domenica 17 marzo a Bagnoli del Trigno, come ormai da consuetudine negli ultimi tre anni, saranno consegnate ai neo-diciottenni (coloro che hanno compiuto 18 anni tra il 17 marzo 2023 e il 17 marzo 2024) delle copie della Costituzione. L’associazione ideatrice dell’iniziativa è il “Gruppo Volontariato Bagnolesi” con la collaborazione del Comune di Bagnoli del Trigno. Dalle ore 17 nella sala polifunzionale dell’edificio scolastico si inizierà con i saluti del presidente dell’associazione, Emanuele Ianiero, seguirà la consegna delle costituzioni da parte del sindaco. Ai ragazzi e ai presenti l’avvocato Alessandra Rossi illustrerà la storia della Costituzione Italiana, celebrata proprio il 17 marzo, Giornata Nazionale della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Come ogni anno per i ragazzi e per tutta la popolazione invitata a partecipare all’iniziativa l’associazione propone la presentazione di un libro che possa proporre spunti di riflessione. Quest’anno sarà Arianna Quici, dottoressa in psicologia e presidente dell’associazione Amour, a presentare il suo “Rivoluzionario è il coraggio”.