Carabinieri: il generale Feroce in visita al comando di Isernia consegna attestati di benemerenza militare al personale

Il Generale di Brigata Gianluca FEROCE, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia. Al suo arrivo l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Fabrizio COPPOLINO ed ha successivamente incontrato tutti…

Il Generale di Brigata Gianluca FEROCE, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia. Al suo arrivo l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Fabrizio COPPOLINO ed ha successivamente incontrato tutti gli Ufficiali della provincia di Isernia, tutti i Comandanti di Stazione nonché una rappresentanza dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri della provincia. All’incontro era presenta anche una rappresentanza dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo) e dell’ANFOR (Associazione Nazionale Forestali in Congedo).

La visita ha rappresentato un momento di vicinanza e di motivazione per gli uomini e le donne dell’Arma, impegnati sul territorio. Nel suo intervento il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” ha evidenziato quanto sia importante la capillare presenza e visibilità dei Carabinieri affinché i cittadini percepiscano quotidianamente una vicinanza concreta ed un sostegno costante dell’Arma. Ha esortato tutti i Carabinieri della Provincia pentra a profondere sempre più impegno nelle attività di repressione e di prevenzione dei reati in genere, soprattutto durante l’avviata stagione estiva, così da garantire sicurezza e vivibilità sia ai residenti che ai visitatori.

Nel corso della visita l’Ufficiale Generale ha consegnato anche attestati di benemerenza militare rilasciati dal Ministero della Difesa a Ufficiali del Comando Provinciale per meriti di Comando e gratificato altri militari distintisi per operazioni di servizio.

Prima di raggiungere la sede del Comando Provinciale, il Generale FEROCE si è recato in visita al Prefetto di Isernia dott. Giuseppe MONTELLA e alla Procuratrice della Repubblica dr.ssa Carla CANAIA, confermando il legame imprescindibile e la assoluta sinergia che intercorrono da sempre tra l’Arma dei Carabinieri e le Istituzioni presenti sul territorio.