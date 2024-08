«Una grande opportunità di riscatto per i nostri piccoli e piccolissimi comuni può venire dal Turismo delle Radici». Confcommercio Molise ribadisce il suo impegno per costruire insieme gli attori locali e istituzionali una proposta strutturata per un settore strategico per il turismo nella regione, patrocinando l’incontro di approfondimento in programma a Riccia il primo settembre prossimo, dal titolo “Ci chiamavano l’Albania! Voci e memorie di un rione di Riccia”. Lo dichiara il presidente regionale Angelo Angiolilli.

«Siamo molto legati al valore delle radici perché conosciamo lo sforzo di chi opera nel nostro delicato territorio – prosegue il direttore regionale Irene Tartaglia – Confcommercio continuerà a fare la sua parte. Le nostre origini, le storie delle nostre famiglie sono fondamentali per sostenere la nostra identità. Dobbiamo tutti imparare a conoscerle e tramandarle. Ma l’appuntamento fissato a Riccia sarà anche l’occasione per presentare il questionario di Confcommercio Molise che rileva la customer satisfaction e l’identità dei clienti del Turismo delle Radici, per l’elaborazione di un ‘prodotto’ del Turismo delle Radici utile per gli imprenditori molisani».

Uno strumento già presente presso le tante attività associate, le amministrazioni comunali, le pro loco e le associazioni che hanno aderito alla nostra proposta, il questionario attivabile tramite QR Code, facilmente accessibile tramite smartphone, consentirà di misurare il sentiment di chi sceglie la nostra regione tra le proprie destinazioni.