Cinquanta candeline per Felice Mucilli, carissimi auguri da chi gli vuole bene

«Cinquant'anni di vita, esperienze, sorrisi e sacrifici. Sei un esempio di forza, generosità e amore. Grazie per tutto ciò che fai ogni giorno per la nostra famiglia. Buon cinquantesimo compleanno, papà: il meglio deve ancora venire!». E' il…