«Cinquant’anni di vita, esperienze, sorrisi e sacrifici. Sei un esempio di forza, generosità e amore. Grazie per tutto ciò che fai ogni giorno per la nostra famiglia. Buon cinquantesimo compleanno, papà: il meglio deve ancora venire!». E’ il messaggio speciale per Felice Mucilli di Castiglione Messer Marino che, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, arriva dai suoi tre figli Antonino, Lisa e Franco. Auguri anche dalla redazione de l’Eco.
Cinquanta candeline per Felice Mucilli, carissimi auguri da chi gli vuole bene
«Cinquant'anni di vita, esperienze, sorrisi e sacrifici. Sei un esempio di forza, generosità e amore. Grazie per tutto ciò che fai ogni giorno per la nostra famiglia. Buon cinquantesimo compleanno, papà: il meglio deve ancora venire!». E' il…
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