Coltello a serramanico nel vano portaoggetti e droga, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne hanno deferito in stato di libertà un 47enne per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente un 43enne per…

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne hanno deferito in stato di libertà un 47enne per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, al controllo della circolazione stradale e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, lunedì 11 maggio, nel Comune di Rosciano, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Penne controllava un’utilitaria sulla quale viaggiavano un 47enne e un 43enne, il cui comportamento assunto alla vista dei militari diventava alquanto sospetto.

L’agitazione e la preoccupazione manifestata dai due uomini sottoposti al controllo di polizia insospettivano i militari operanti, che approfondivano i controlli nei confronti degli stessi, accertando che risultavano entrambi gravati da precedenti di polizia.

Un’accurata perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire un coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’autovettura guidata dal 47enne, che non era in grado di fornire un valido motivo per il porto dell’arma impropria, nonché 5 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette detenuto dal 43enne, che riferiva di farne un uso personale.

Il coltello e la droga venivano sequestrati e tenuti a disposizione della Procura della Repubblica, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva che procederà per il predetto reato nei confronti del 47enne e della Prefettura che adotterà i provvedimenti amministrativi nei confronti del 43enne.