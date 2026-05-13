Pulizia e sanificazione inesistenti in cinque locali su sei ispezionati: sanzioni del Nas dei Carabinieri

Per la regione Abruzzo, nelle giornate “EMPACT ACTION DAY” dedicate alla prevenzione ed approccio amministrativo Carabinieri in forza al NAS di Pescara hanno svolto controlli all’interno di strutture ricettive e in esercizi di ristorazione, accertando non conformità in cinque attività su sei ispezionate. Le violazioni hanno riguardato gravi carenze igienico – sanitarie ed organizzative, con particolare riferimento all’assenza di operazioni di pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature.
Nel dettaglio:
Provincia L’AQUILA:
nel centro storico aquilano, veniva sospeso un esercizio di somministrazione poiché risultata privo di notifica all’autorità competente e mancante dei requisiti igienico – sanitari e strutturali. Inoltre nei locali erano conservati circa 17 kg di derrate alimentari all’interno di celle frigo e in magazzini deposito, risultati privi di tracciabilità, per i quali è stato disposto il blocco ufficiale. Valore attività interdetta pari euro 200mila circa.
In un esercizio di ristorazione della valle Peligna è stata verificata la presenza di gravi carenze igienico – sanitarie, strutturali ed organizzative, oltre all’assenza di procedure di autocontrollo. Sanzioni elevate pari euro tremila.
Provincia TERAMO: In tre strutture turistico-ricettive della costa teramana, sono state registrate criticità sanitarie e documentali, tra cui la mancata applicazione dei piani di autocontrollo aziendale. Elevate sanzioni per euro 3000.