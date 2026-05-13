Ignora il foglio di via obbligatorio e va in giro con un coltello, denunciato dai Carabinieri

Nel corso della nottata scorsa, i militari della Sezione Radiomobile di Pescara sono intervenuti nel centro cittadino, in via Conte di Ruvo, dove hanno sottoposto a controllo un uomo di 31 anni, cittadino italiano, già noto alle forze…

Nel corso della nottata scorsa, i militari della Sezione Radiomobile di Pescara sono intervenuti nel centro cittadino, in via Conte di Ruvo, dove hanno sottoposto a controllo un uomo di 31 anni, cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine.

L’attenzione degli operanti è stata attirata dalla presenza del soggetto in un’area dalla quale risultava formalmente allontanato. Dagli accertamenti immediatamente svolti è emerso infatti che l’uomo era destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara, misura di prevenzione che gli vietava di fare ritorno nel territorio cittadino.

Il controllo, eseguito con la consueta professionalità e attenzione, è stato quindi approfondito mediante perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire sulla sua persona un coltello appartenente alla categoria delle armi proibite. L’oggetto, ritenuto potenzialmente pericoloso, è stato immediatamente sequestrato e posto in sicurezza presso gli uffici del Reparto operante.

Alla luce degli elementi raccolti, il 31enne è stato denunciato in stato di libertà all’A.G., fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per inosservanza del provvedimento di prevenzione e per il porto abusivo di arma.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, volto a garantire una presenza costante e visibile nelle aree sensibili della città, prevenendo situazioni di pericolo ed assicurando una pronta risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini.