Comunali di Agnone, tra curiosità e casi di omonimia

Roberto Amicone, candidato con la lista “Esserci” di Agostino Iannelli non è il consigliere uscente di maggioranza fino a pochi mesi fa impegnato al fianco dell’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio. Si tratta di un caso di omonimia che ha confuso un po’ tutti gli addetti ai lavori. Le curiosità nelle tre liste presentate sabato scorso in Comune vedono anche un altro caso di omonimia che riguarda Franco Marcovecchio. Lo stesso nome infatti compare sia nella lista di “Nuovo Sogno Agnonese” sia in quella di “Agnone Identità e Futuro”. Naturalmente si tratta di due persone diverse: il primo, classe 1959, è docente presso l’Itis, il secondo, classe 1971, è un dipendete Asrem, conosciuto anche come lo “zio Franco”.

Correlati