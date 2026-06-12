Fismi On Tour porta l’Argentina in Molise: il 16 giugno la presentazione a Ripalimosani 

Sarà presentata ufficialmente lunedì 16 giugno, alle ore 16, presso la parte nobile del palazzo Marchesale a Ripalimosani, la seconda tappa di Fismi On Tour, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Servizi per il Made in Italy che punta a valorizzare le eccellenze territoriali italiane attraverso un percorso di promozione nazionale e internazionale.

Nel corso della conferenza stampa verrà svelato il programma completo della manifestazione che animerà il comune molisano dalla serata di venerdì 19 giugno fino a domenica 21 giugno, trasformando l’intero territorio comunale in una grande vetrina delle sue eccellenze culturali, produttive e identitarie.

La seconda tappa di Fismi On Tour si presenta come un evento di grande rilevanza per l’intera regione Molise, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare l’anima più autentica del territorio attraverso un ricco calendario di appuntamenti dedicati alle sue tradizioni e peculiarità. Gusto, arte, cultura, religione, tradizione, artigianato, sport: un popolo e il suo territorio che parla. Sarà questo il filo conduttore di una manifestazione che intende mettere al centro la comunità locale, le sue radici e la sua capacità di guardare al futuro senza perdere il legame con la propria storia. All’evento parteciperanno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico nazionale e internazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Gustavo Micatrotta, direttore generale della Camera di Commercio Italiana in Argentina di Rosario, Carlo Capone, console del Regno di Norvegia per la Puglia e la Basilicata, Giuseppe Puchetti, presidente della Provincia di Campobasso, oltre a numerosi sindaci del territorio molisano.

“Dopo il grande successo della prima tappa di Fismi On Tour a Bodio Lomnago, in Lombardia, c’è una grandissima attesa per questo secondo appuntamento che coinvolgerà l’intero territorio comunale di Ripalimosani grazie alla grande intesa nata con il sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo”, dichiara la presidente di Fismi, Luisa Bamonte. “L’entusiasmo riscontrato durante il primo evento ci ha confermato la validità di un progetto che nasce per dare voce ai territori italiani e alle loro eccellenze. Fismi On Tour ha l’obiettivo di accendere i riflettori, a livello nazionale e internazionale, sui meravigliosi territori del nostro Paese, sui loro straordinari produttori e su quei prodotti unici che rappresentano l’autenticità e la qualità del Made in Italy. Ripalimosani e il Molise hanno tutte le caratteristiche per raccontare una storia di valore, identità e sviluppo che merita di essere conosciuta ben oltre i confini regionali e nazionali”.