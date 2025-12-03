Confetti rossi per Sergio Verdile neo dottore in Ingegneria Gestionale, auguri e ad maiora

Confetti rossi per Sergio Verdile di Agnone, che presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – ha conseguito brillantemente la laurea in Ingegneria Gestionale.

Il neo dottore ha discusso la tesi dal titolo: “Valorizzazione del surplus energetico da fonti rinnovabili: analisi di sistemi di produzione di idrogeno”, relatore il professor Gabriele Discepoli.

A Sergio vanno i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni, da parte dei genitori, dei parenti e di tutti gli amici, ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.