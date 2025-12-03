Coppa Italia, il portoghese Cardoso spinge l’Agnonese ad un passo dalla finalissima

Francisco Cardoso decide tutto al 33’ della ripresa. È suo il guizzo che consegna all’Olympia Agnonese la vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Isernia San Leucio di Marco Palazzo.

Al Civitelle va in scena una partita densa di tattica e tensione, equilibrata fino all’ultimo. Le due squadre si studiano a lungo, concedono poco, poi nel finale i granata alzano i giri e colpiscono: prima due legni, firmati Brunetti e Cardoso, poi il gol che rompe l’equilibrio.

L’Isernia, non è stata da meno visto che prima di soccombere, va vicinissima al vantaggio con Peralta e Perrone che imprecano per un palo e una traversa, confermando che la sfida resta apertissima. Tra i protagonisti di giornata spicca il portiere greco Verzamanis, autore di interventi decisivi che blindano il vantaggio dell’Agnonese di Farrocco.

Il verdetto, dunque, è rimandato alla sfida di ritorno: mercoledì 7 gennaio 2026, al Lancellotta di Isernia. I granata partono con un vantaggio importante: per volare in finale basterà non perdere. Una sconfitta di misura porterebbe ai supplementari, poi eventualmente ai rigori.

Nell’altra semifinale, intanto, il Venafro colpisce in trasferta: 2-1 a Pietramelara grazie alle reti di Monaco e Vincenzo Ricamato. L’Alto Casertano resta in corsa grazie al gol di Pelosi, che mantiene viva la speranza per il ritorno.

Il tabellino:

Agnonese – San Leucio Isernia 1-0

Rete: 78’ Cardoso

Olympia Agnonese: Verzamanis, Brunetti L., Kone (57’ Rimonto), Brunetti An., Maraucci, Jimenez, Scala, Iafulli, Coppola, Roseira Machiado Cardoso (86’ Di Ciocco), Abitino. All.: Farrocco.

San Leucio: Cocchiarella, Pistillo, Scarselli, Baba, Perrone, Zinfollino, Valerio, Rinella (78’ Boriati), Romero Peralta, Rodrigues Contarin (62’ Landini), D’Angelo (76’ Cantoro). All.: Palazzo.

Arbitro: Cinalli di Termoli (D’Attellis–Fantini).

Note: ammoniti Pistillo, Scarselli e Baba (SL).