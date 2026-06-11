Trentasette abruzzesi all’assemblea di Futuro Nazionale a Roma per costruire l’identità del partito di Vannacci

Saranno trentasette le donne e gli uomini provenienti da tutto l’Abruzzo per prendere parte, nelle giornate del 13 e 14 giugno a Roma, all’assemblea nazionale di Futuro Nazionale e contribuire così allo sviluppo del nuovo progetto politico promosso…

Saranno trentasette le donne e gli uomini provenienti da tutto l’Abruzzo per prendere parte, nelle giornate del 13 e 14 giugno a Roma, all’assemblea nazionale di Futuro Nazionale e contribuire così allo sviluppo del nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci.

Una delegazione numerosa e rappresentativa della società civile abruzzese, composta da insegnanti, imprenditori, appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, medici, professionisti e lavoratori provenienti da diversi settori. Donne e uomini che ogni giorno operano sul territorio, affrontando le difficoltà reali delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali. La presenza di una delegazione così ampia testimonia il crescente interesse che il progetto di Futuro Nazionale sta suscitando in Abruzzo. L’obiettivo è quello di costruire una forza politica radicata sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e di fornire risposte concrete e immediate a una popolazione sempre più stanca del degrado, dell’insicurezza, della violenza quotidiana e delle promesse rimaste

troppo spesso senza seguito.

Futuro Nazionale vuole rappresentare un’alternativa credibile, fondata sul merito, sul buon senso, sull’identità nazionale e sulla vicinanza ai problemi reali delle persone. Un partito che nasca dal basso e che riporti al centro dell’azione politica i bisogni dei territori. La partecipazione della delegazione abruzzese all’assemblea nazionale del 13 e 14 giugno rappresenta proprio questo, l’inizio di un percorso che punta a rafforzare la presenza di Futuro Nazionale in tutta la regione, attraverso un’organizzazione capillare e un dialogo costante con i cittadini.

Particolarmente significativo è il ruolo svolto in Abruzzo dal sindaco di Notaresco, Tony Di Gianvittorio, primo sindaco della regione ad aderire al progetto del Generale Vannacci. La sua adesione ha rappresentato un importante punto di partenza per la crescita del movimento in ambito regionale e sta contribuendo a coinvolgere sempre più amministratori, professionisti e cittadini che condividono la visione di Futuro Nazionale. «L’Italia ha bisogno di ritrovare la propria identità, – spiegano dal movimento – il proprio orgoglio e quella bellezza che negli anni si è progressivamente smarrita. La politica del Generale Vannacci interpreta questa esigenza di cambiamento e di riscatto. Il nostro obiettivo è restituire agli italiani la fiducia nel futuro e contribuire a ridare all’Italia il ruolo, il prestigio e la bellezza che merita».