“Corpi al macello”, a Poggio Sannita la presentazione del libro di Giovanni Mancinone dedicato alla sicurezza sul lavoro

“Corpi al macello”, l’ultimo libro di Giovanni Mancinone, giornalista e scrittore sarà presentato domani sera, venerdì 3 luglio, al Niagara Art di Poggio Sannita a partire dalle ore 18,30.
La serata vuole essere un momento di riflessione dedicato al tema della sicurezza, della memoria e del rispetto per tutte le vittime degli incidenti sul lavoro, tra cui il 27enne Lino Paoletti, morto tragicamente nei campi di Poggio Sannita lo scorso 9 ottobre.
Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l’autore: Ludovica Aiello, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Isernia; Nicola Messere, direttore Formedil Molise e Maurizio D’Ottavio, giornalista di Telemolise.
La sicurezza sul lavoro è un tema che riguarda tutti. Partecipare significa contribuire a mantenere viva l’attenzione su un problema che non può e non deve essere dimenticato.