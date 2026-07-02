 Loading…
giovedì 2 Luglio 2026
Ultim'ora "Corpi al macello", a Poggio Sannita la presentazione del libro di Giovanni Mancinone dedicato alla sicurezza sul lavoro
Cultura

‘Corpi al macello’, l’ultimo libro di Giovanni Mancinone arriva al ‘Niagara Art’ di Poggio Sannita

‘Corpi al macello’ l’ultimo libro di Giovanni Mancinone, giornalista e scrittore sarà presentato domani sera – venerdì 3 luglio – al Niagara Art di Poggio Sannita a partire dalle ore 18,30. La serata vuole essere un momento di…

Pubblicato il

Corpi al macello’ l’ultimo libro di Giovanni Mancinone, giornalista e scrittore sarà presentato domani sera – venerdì 3 luglio – al Niagara Art di Poggio Sannita a partire dalle ore 18,30.

La serata vuole essere un momento di riflessione dedicato al tema della sicurezza, della memoria e del rispetto per tutte le vittime degli incidenti sul lavoro, tra cui il 27enne Lino Paoletti, morto tragicamente nei campi di Poggio Sannita lo scorso 9 ottobre.

Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l’autore: Ludovica Aiello, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Isernia; Nicola Messere, direttore Formedil Molise e Maurizio D’Ottavio, giornalista di Telemolise.

La sicurezza sul lavoro è un tema che riguarda tutti. Partecipare significa contribuire a mantenere viva l’attenzione su un problema che non può e non deve essere dimenticato.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento
lavoro Libro mancinone morti poggio sannita

Lascia un commento