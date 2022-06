Dimissioni dg Asrem, Daniele Saia: “Su Florenzano ho mia idea, ma la tengo per me”

Pressato dai sindaci di Isernia e Capracotta che chiedono la testa del dg Asrem, Oreste Florenzano, il primo cittadino di Agnone, nonché presidente della Conferenza dei sindaci, Daniele Saia prende tempo. Malgrado il dissolvimento del “suo” ospedale, Saia rinvia la decisione dicendo che sarà l’assemblea a decidere se Florenzano debba rimanere al suo posto o fare le valigie come in molti vorrebbero soprattutto in provincia di Isernia dove la situazione degli ospedali è divenuta insostenibile. Nonostante ciò, Saia, spirito democristiano vecchio stampo, preferisce la strada dell’attesa: “Su Florenzano ho una mia personale idea, al momento la tengo per me” dice a chi con insistenza gli chiede di prendere una posizione netta sulla una vicenda ormai non più rimandabile.

