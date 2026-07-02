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Dissesto idrogeologico, Menna: «Il fabbisogno economico supera di gran lunga le possibilità ordinarie del bilancio provinciale»

Il Consiglio provinciale di Chieti, riunito questa mattina nella sede principale, ha discusso alcuni importanti provvedimenti. Il presidente Francesco Menna ha presentato le linee programmatiche del suo mandato: «La Provincia di Chieti – ha affermato - intende rafforzare…

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Il Consiglio provinciale di Chieti, riunito questa mattina nella sede principale, ha discusso alcuni importanti provvedimenti.

Il presidente Francesco Menna ha presentato le linee programmatiche del suo mandato: «La Provincia di Chieti – ha affermato – intende rafforzare la propria funzione di Ente di area vasta, punto di riferimento per tutti i Comuni del territorio e luogo di coordinamento delle politiche locali. Vogliamo costruire una Provincia sempre più vicina agli enti locali, capace di offrire servizi, supporto amministrativo e progettuale, promuovendo una collaborazione stabile tra le istituzioni. La nostra ambizione è quella di fare della Provincia la vera “Casa dei Comuni”: un ente che non si limita ad amministrare le proprie competenze, ma che accompagna i territori nelle sfide più complesse, favorendo la condivisione delle risorse, delle professionalità e delle opportunità di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo – ha aggiunto il presidente – sarà fondamentale “investire sul rafforzamento della struttura amministrativa, valorizzando il personale e potenziando le competenze tecniche necessarie per affrontare le nuove sfide della progettazione, della digitalizzazione, della transizione ecologica e della gestione degli investimenti».

Non poteva mancare un riferimento alla grave emergenza idrogeologica che ha colpito il territorio nei mesi scorsi: «Gli eventi calamitosi – ha osservato – hanno provocato danni ingentissimi alla rete viaria provinciale, imponendo interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei collegamenti. La ricostruzione e la messa in sicurezza della rete stradale rappresentano quindi la priorità assoluta del mandato. Continueremo a lavorare per reperire tutte le risorse disponibili presso Governo, Regione e ogni altro canale di finanziamento, consapevoli che il fabbisogno economico supera di gran lunga le possibilità ordinarie del bilancio provinciale. Parallelamente rafforzeremo il coordinamento con i Comuni affinché gli interventi siano programmati secondo criteri condivisi ed efficaci».

Menna ha anche affrontato il tema dello sviluppo territoriale e della valorizzazione delle infrastrutture strategiche: «Tra queste – ha detto – assume particolare rilievo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, patrimonio di straordinario valore turistico, ambientale ed economico. L’acquisizione delle ex stazioni ferroviarie rappresenta un’opportunità importante per creare nuovi servizi e valorizzare ulteriormente questo straordinario corridoio di mobilità sostenibile, in piena coerenza con la programmazione regionale. Proseguiremo inoltre nel consolidamento della Stazione Unica Appaltante, ampliando i servizi offerti agli enti del territorio, e rafforzeremo le attività di supporto ai Comuni anche attraverso strumenti innovativi per il reclutamento del personale e la gestione associata delle procedure amministrative».

Una delle funzioni fondamentali della Provincia resta quella dell’edilizia scolastica: «Il nostro impegno – ha affermato – sarà quello di proseguire gli interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici, completando il percorso di adeguamento alle normative vigenti e continuando a ricercare finanziamenti per migliorare il patrimonio scolastico provinciale, affinché studenti, famiglie e personale possano disporre di strutture sempre più sicure, moderne ed efficienti. Continueremo inoltre il lavoro sulla pianificazione territoriale, sul Piano di Dimensionamento scolastico provinciale e ampliamento dell’offerta formativa, e sull’aggiornamento degli strumenti urbanistici provinciali, rafforzando il dialogo con i Comuni e con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti».

Il consiglio ha preso atto del documento e il presidente Menna si è detto disponibile a valutare i contributi dai consiglieri che volessero presentare integrazioni.

Successivamente sono stati ratificati a maggioranza due decreti presidenziali (n. 76 del 5 maggio e n. 90 dell’8 giugno scorsi) aventi ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2026/2028 per motivi di urgenza”. Tra le somme che hanno cambiato destinazione d’uso si segnalano: 2.078.682 euro per interventi di emergenza sulla viabilità provinciale; 91.732 euro per adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’istituto “Einaudi” di Ortona; 10.000 euro per lavori urgenti all’IIS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano; 44.000 euro per lavori ulteriori all’istituto magistrale – liceo pedagogico di Lanciano; 44.377 euro per l’allaccio elettrico della nuova mensa del convitto annesso all’Ipssar “Marchitelli” di Villa Santa Maria; 116.000 euro per l’adeguamento statico dell’I.s. di Vasto; 63.000 euro per l’adeguamento statico dell’istituto agrario di Scerni; 12.160 euro per la pavimentazione della nuova aula dell’istituto “Mattioli” di Vasto; 40.000 euro per l’acquisto di arredi scolastici; 76.908 per un progetto di informatica del PNRR; 300.000 euro per interventi di edilizia scolastica (climatizzazione della palestra del liceo scientifico “G. Galilei” di Lanciano; climatizzazione della palestra del liceo artistico “G. Palizzi” di Lanciano; manutenzione straordinaria consistente nella copertura e risanamento conservativo interno della palestra dell’ITIS “L. Da Vinci” di Lanciano; interventi minori su altri plessi scolastici).

Infine, sono stati accorpati al Demanio Statale Provinciale alcuni terreni, utilizzati a fine pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, situati nei Comuni di Lanciano e Torrevecchia Teatina.

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