Droga e reati contro il patrimonio, 49enne ricercato arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Volante hanno rintracciato ed arrestato un 49enne colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Pescara. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, un equipaggio della squadra Volante ha rintracciato, nel quartiere Rancitelli, il 49enne che, dalla consultazione della banca dati, è risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dal locale Tribunale, dovendo scontare la pena di oltre quattro anni a seguito delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti, la persona ed il patrimonio.

Nel dettaglio, alle ore 15 circa, gli agenti hanno proceduto al controllo di una persona sospetta che gravitava nel citato quartiere. Grazie al minuzioso accertamento svolto dagli agenti, è emerso che il 49enne risultava destinatario di un ordine d’esecuzione per la carcerazione emesso nei giorni scorsi. Alla conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto nella locale Casa Circondariale.