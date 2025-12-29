Due grammi di cocaina, un segnalato alla Prefettura per uso personale

I Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, nella nottata tra sabato e domenica, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione degli illeciti stradali e delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Il dispositivo messo in campo dall’Arma dei Carabinieri, composto da 10 pattuglie appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile ed alle Stazioni Carabinieri dipendenti, è stato dispiegato nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, non solo a Tagliacozzo, ma anche nei centri abitati sparsi tra la Marsica, la Piana del Cavaliere e la Valle Roveto.

I Carabinieri hanno identificato 121 persone, a cui si aggiungono i controlli operati a carico dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Sono 67 i veicoli sottoposti a verifica, 5 le violazioni del Codice della Strada riscontrate e sanzionate dai militari dell’Arma.

Numerosi i controlli operati con drug test ed alcool test, nell’ottica di prevenire gli incidenti stradali riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di un veicolo. In tale alveo si inserisce il deferimento di una persona, sorpresa alla guida con un tasso di alcool nel sangue superiore a quanto consentito dalla normativa vigente.

Nell’ambito di tale servizio, inoltre, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di tre esercizi pubblici aperti sino a notte fonda, dove sono state svolte attente verifiche di natura amministrativa e si è provveduto all’identificazione degli avventori presenti, accertando che tra loro non fossero presenti soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici, il cosiddetto “daspo urbano”.

Una persona, sorpresa con circa due grammi di cocaina per uso personale, è stata segnalata alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.