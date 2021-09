Calcio, ecco il calendario di Eccellenza: esordio a Campobasso per l’Olympia

Esordio in trasferta contro il Campobasso 1919 (12/9), poi al ‘Civitelle’ arriva il Sesto Campano (19/9), dopodiché si viaggia alla volta della vicina Castel di Sangro (26/9) e poi doppia sfida tra le mura amiche con due vecchie conoscenze quali Bojano (3/10) e Venafro (10/10). Diramato ieri il calendario del campionato d’Eccellenza molisana che vede ai nastri di partenza l’Olympia Agnonese del tandem D’Ambrosio – Dell’Oglio.

Una squadra totalmente rinnovata, quella allestista da Paolo Scampamorte e Alessio D’Ottavio, che si affida alla freschezza e la volontà di emergere di tanti giovani. In attesa dell’avvio ufficiale della stagione, i granata tornano in campo domenica 5 settembre per il secondo turno di Coppa Italia quando in viale Castelnuovo arriva la Gioiese, formazione di Promozione che sette giorni fa ha messo al tappeto il Bojano.

Intanto la società del presidente Mario Russo rende noto i costi della campagna abbonamenti: 100 euro (poltroncine); 70 euro (laterali); 50 euro (donne).