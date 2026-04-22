Organi da restaurare: convegno ad Agnone del Rotary Club, tra gli ospiti i Fratelli Marin

Ad Agnone c’è un patrimonio silenzioso, fatto di canne di stagno e mantici antichi, che custodisce l’anima musicale della “Città d’Arte” molisana. Domenica 26 aprile, Agnone celebrerà la sua tradizione organaria con l’evento “Note di Speranza”, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Agnone (Distretto 2090) dedicata al restauro e alla valorizzazione degli organi a canne cittadini. Sarà un pomeriggio tra storia e fede che si aprirà alle 15:30 presso la splendida cornice della Chiesa dell’Annunziata.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e presidente della Provincia Daniele Saia e di Patrizia Pinti (Priora della Congrega del Carmine), il Presidente del Rotary Club locale, Armando Marinelli, introdurrà una serie di interventi tecnici e divulgativi. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà “Lo stato delle cose”, un’analisi curata dai Fratelli Marin, eccellenza nazionale nel settore del restauro organario, seguita da un approfondimento di don Onofrio Di Lazzaro sul legame indissolubile tra gli strumenti storici, la cultura locale e la celebrazione cattolica. Uno dei punti focali dell’incontro, moderato da Riccardo Longo, sarà la tavola rotonda sulle sinergie per il restauro ed i “Percorsi di Finanziamento”.

L’obiettivo è concreto: individuare le modalità per accedere a fondi e contributi necessari a salvaguardare questi giganti della musica sacra. Il focus si sposterà presso la chiesa di Sant’Emidio dove, alle 18:30 il vescovo Mons. Camillo Cibotti celebrerà la santa messa. A seguire Armando Sammartino illustrerà l’impegno specifico del Rotary nel recupero dell’organo di quella parrocchia, simbolo della volontà di restituire alla comunità la voce dei propri antenati.

A coronamento della giornata, il programma prevede un momento musicale di eccezionale suggestione: un “dialogo tra organo e campane” col Concerto a cura del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Sarà un inedito omaggio alla doppia identità di Agnone, celebre nel mondo per l’ antica fonderia di bronzi sacri. All’organo siederà il Maestro Antonio Colasurdo, mentre le campane saranno affidate alla maestria del Maestro Giulio Costanzo. Un appuntamento che non è solo un esperimento musicale, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per le radici storiche di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le note della propria tradizione.



Il programma:

Ore 15:30: Convegno e interventi tecnici (Chiesa dell’Annunziata)

Ore 18:30: Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Camillo Cibotti (Sant’Emidio)

Ore 19:30: Presentazione restauro organo Sant’Emidio e Concerto finale.