Trovato in possesso di una bicicletta rubata, denunciato per ricettazione un 33enne proveniente dall’est Europa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, nel contesto delle attività di controllo del territorio, nella giornata di ieri 12 giugno, mentre transitavano in questa via Tavo notavano una persona dell’Est Europa, alla guida di una bicicletta, che alla vista dei militari provava ad allontanarsi.
Fermato, lo stesso, un 33enne censito in banca dati, residente in provincia di Brescia, non sapeva giustificare il possesso del velocipede marca Btwin, modello Elops 900E, di colore nero, del valore di circa milletrecento euro. La bicicletta è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.
Si sta ora cercando di rintracciare il legittimo proprietario che è invitato a visionare il velocipede ed a provarne l’acquisto, presso gli uffici del N.O.R. – Sezione Radiomobile, siti in questa via Lago di Borgiano, nr.3, dalle ore 8 alle ore 13, di tutti i giorni.