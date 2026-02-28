Evade dai domiciliari: la arrestano di nuovo e viene posta ancora ai domiciliari

Era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma è stata sorpresa lontano dalla propria abitazione, alla guida di un’autovettura e senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Per questo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno proceduto all’arresto in flagranza di una donna italiana di 46 anni.

L’intervento è scattato intorno alle ore 21 in via Tavo, durante un servizio di controllo del territorio disposto nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione e vigilanza urbana. I militari, impegnati in pattugliamento dinamico, hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine ma, al volante, si trovava la 46enne, già nota alle forze dell’ordine e attualmente sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Dagli accertamenti immediatamente eseguiti attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia è emerso che la donna non era autorizzata ad allontanarsi dal domicilio presso il quale stava scontando la misura cautelare. La presenza alla guida del veicolo, in un’area distante dalla propria abitazione, ha quindi configurato la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Condotta presso gli uffici competenti per le formalità di rito, la 46enne è stata dichiarata in stato di arresto per evasione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nuovamente ristretta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’episodio si inserisce nel più ampio quadro dei controlli serali intensificati sul territorio cittadino disposti dalla Compagnia Carabinieri di Pescara.

L’attività del N.O.R. – Sezione Radiomobile, operativa ventiquattr’ore su ventiquattro, continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza urbana, soprattutto nelle fasce orarie considerate più sensibili.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.