L’ex senatore Razzi con la escort Taylor B a Sanremo: «Riapriamo le case chiuse»

Dichiarazioni forti, numeri sul tavolo e un dibattito destinato a far discutere. A Sanremo, durante la registrazione dell’On Trend Podcast Speciale Sanremo x Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort d’Europa, l’ex Senatore Antonio Razzi riaccende uno dei temi più controversi della politica italiana: la riapertura delle case chiuse.

“Oggi più che mai si devono riaprire le case chiuse perché così la donna è protetta, mentre sulla strada vengono sfruttate”, ha dichiarato l’ex Senatore senza mezzi termini, ricordando la proposta di legge presentata già nel 2006. E poi l’affondo diretto: “Che ci vuole a fare la bella riapertura delle case chiuse? Tanto tutti ci vanno, dalla A alla Z. È il mestiere più vecchio del mondo”.

Ma non solo provocazione politica. Razzi ha anche messo sul tavolo una stima economica: secondo i suoi calcoli, attraverso gli introiti IMU delle strutture regolamentate per il sex work potrebbero entrare nelle casse dello Stato circa 4 milioni di euro, con un doppio beneficio — per il bilancio pubblico e per la sicurezza delle sex worker.

Al confronto ha partecipato anche Taylor B, escort di lusso presente su Escort Advisor, che si è detta totalmente d’accordo: per lei il sex work è “un lavoro come tutti gli altri” e, proprio per questo, dovrebbe essere regolamentato e tutelato. Momento di leggerezza quando Taylor B ha regalato a Razzi una spilla di Escort Advisor: l’ex senatore, un po’ sorpreso, ha subito ironizzato “Ma io sono un maschio”.

L’episodio, registrato nei giorni del Festival di Sanremo, promette di accendere nuovamente il dibattito pubblico tra morale, economia e diritti. Un confronto senza filtri che rimette al centro una domanda destinata a dividere l’opinione pubblica.

Da anni Escort Advisor è attivo come promotore dei diritti delle sex worker, attraverso progetti, iniziative e campagne di informazione finalizzate a favorire maggiore tutela, consapevolezza e trasparenza nel settore.

L’intervento video è disponibile sul Canale IG eaTV