Festività in sicurezza, rafforzati i controlli sul territorio e lungo le maggiori arterie viarie

La Compagnia carabinieri di Isernia, proseguendo la propria azione di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria, ha attuato un servizio straordinario di controllo preventivo del territorio in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Il servizio, svolto con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha interessato sia la sicurezza stradale sulle principali arterie che il centro abitato, prevedendo posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari, nonché una vigilanza costante nelle aree ritenute più sensibili. A ciò si sono aggiunti pattugliamenti dinamici lungo le principali arterie stradali, per assicurare una presenza capillare e continuativa sul territorio e controlli ad esercizi pubblici per prevenire e reprimere la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e la vendita di fuochi pirotecnici illegali.

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno controllato 63 mezzi e identificato circa una novantina di persone. L’iniziativa è finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza e a contenere possibili escalation di reati predatori durante il periodo festivo