Finanza: Nicola Di Nardo promosso al grado di tenente colonnello

Un nuovo traguardo professionale per Nicola Di Nardo, Ufficiale della Guardia di Finanza originario di Ortona, che ha conseguito la promozione al grado di Tenente Colonnello. Con i suoi 38 anni, compiuti lo scorso 19 aprile, si colloca tra i più giovani Ufficiali del Corpo ad aver raggiunto questo importante risultato, a conferma di un percorso caratterizzato da impegno costante e responsabilità crescenti.



Attualmente in servizio a Roma, il Tenente Colonnello Di Nardo rappresenta un esempio di dedizione e continuità nell’impegno istituzionale.

Il suo percorso professionale si distingue per solidità e varietà di incarichi operativi e di comando. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 2006 al 2011, conseguendo la laurea in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria, ha successivamente ottenuto anche quella in Giurisprudenza, costruendo una preparazione accademica coerente con le responsabilità del ruolo.



Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di rilievo su tutto il territorio nazionale: è stato Comandante del Gruppo di Oristano, Comandante della Compagnia di Campobasso e Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Aosta. In precedenza ha guidato il 2° Nucleo operativo antiterrorismo del Gruppo Pronto Impiego di Roma e ha maturato esperienza nel settore doganale presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Bari.

La promozione del Tenente Colonnello Di Nardo rappresenta motivo di orgoglio per la comunità ortonese e testimonia il valore di un percorso costruito con impegno, competenza e senso delle istituzioni.