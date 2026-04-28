Ponte Sente, il Ministero chiarisce: riapertura a senso unico tra circa due mesi e ulteriori sette milioni di euro

Riceviamo dall'ufficio stampa del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti la seguente precisazione che pubblichiamo integralmente. In relazione alle recenti ricostruzioni giornalistiche riguardanti il viadotto Sente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene opportuno precisare alcuni elementi…

Riceviamo dall’ufficio stampa del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti la seguente precisazione che pubblichiamo integralmente.

In relazione alle recenti ricostruzioni giornalistiche riguardanti il viadotto Sente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene opportuno precisare alcuni elementi oggettivi per riportare il dibattito su basi corrette e che rappresentano lo stato reale delle attività in corso.

È stata depositata la relazione tecnica con cui viene confermata l’esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione della durata stimata di circa due mesi. Questi interventi, fortemente voluti dal ministro Salvini, consentiranno la riapertura in sicurezza del ponte con senso unico alternato per il traffico leggero fino a 7,5 tonnellate, permettendo quindi il transito di autovetture, ambulanze, scuolabus e autobus.

Contestualmente, attraverso un emendamento al Decreto Legge Commissari Infrastrutture, saranno stanziati ulteriori 7 milioni di euro destinati ai successivi lavori di manutenzione del viadotto.

Alla luce di questi elementi, ogni diversa narrazione sulla vicenda risulta fuorviante e fine a sé stessa perché non tiene conto degli atti e delle attività tecnico-amministrative avviate dal MIT.