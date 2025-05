Finanza: nuova vedetta costiera assegnata al Roan di Termoli

Presso gli ormeggi della Stazione Navale Termoli, è giunta la nuova vedetta costiera della Guardia di finanza classe 800 (“V.849”), dove è stata accolta dal tradizionale suono delle sirene.

Prima della consegna della nuova unità l’equipaggio ha svolto uno specifico percorso formativo presso il cantiere costruttore, articolato in moduli teorici e pratici, finalizzato alla familiarizzazione con l’imbarcazione, con le procedure di condotta in navigazione nonché con la gestione delle emergenze a bordo.

La vedetta “V.849”, contraddistinta da elevate prestazioni in termini di velocità, manovrabilità e dotazione tecnologica, si aggiunge alla flotta in dotazione alla Stazione Navale Termoli, contribuendo a incrementare l’efficacia dell’azione di presidio del mare demandata al Reparto navale della Guardia di finanza, quale unica forza di polizia operante sul mare per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché fondamentale presidio delle acquee interne e territoriali per la tutela dell’economia legale e il contrasto delle attività illecite.

L’assegnazione della nuova unità navale alla sede, che si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento e ammodernamento della componente aeronavale della Guardia di finanza, consentirà di assicurare un controllo sempre più efficace del territorio costiero molisano, anche in previsione dell’ormai imminente stagione turistica.