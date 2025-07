Furti in appartamento, altre telecamere in arrivo a Belmonte del Sannio: disco verde dalla Giunta

Prevenzione per innalzare il livello e la percezione della sicurezza per chi vive nei piccoli centri montani dell’Alto Molise. I reati predatori, quelli contro il patrimonio, i furti in appartamento e nei casolari di campagna per essere più chiari, destano allarme sociale in una comunità, come quella dell’Alto Molise, per fortuna non ancora abituata a livelli di crimine più elevati. Oltre ai controlli sul territorio implementati dai Carabinieri della locale compagnia e delle varie stazioni della territoriale, le amministrazioni comunali possono fare la propria parte facendo installare sistemi di videosorveglianza ai varchi di accesso e uscita dei centri abitati. In questa ottica si inserisce la recente attività deliberativa dell’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio.

La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “Potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Belmonte del Sannio”, redatto dalla responsabile del servizio tecnico, l’ingegnera Marilena Latino, per un importo complessivo dell’intervento pari a euro 44 mila e cinquecento. La deliberazione dell’esecutivo guidato da Errico Borrelli qualche giorno fa. All’unanimità la Giunta ha dato dunque l’ultimo ok al progetto di fattibilità che prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità predatoria contro il patrimonio.

La finanziaria ha autorizzato per l’anno 2024 la spesa di 19 milioni di euro nel comparto sicurezza e con Decreto del Ministero dell’Interno sono stati destinati ulteriori 5,5 milioni di euro, a valere sulla quota del Fondo Unico Giustizia intestata a tale Dicastero. L’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio ha manifestato «l’intenzione di potenziare e completare il sistema di sorveglianza già installato nel territorio di competenza ed ha dato indirizzi alla Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Marilena Latino, per porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per la presentazione dell’istanza di per l’accesso al finanziamento di cui al Decreto interministeriale del 27/12/2024 tra cui la stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica».

La tecnica incaricata ha redatto in ogni sua parte il progetto di fattibilità, per un importo complessivo dell’intervento pari a euro 44.500. Obbligatorio in nuovo passaggio in Giunta con l’esecutivo che ha constatato che per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare; e ha accertato che per «l’esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta, e che pertanto l’opera è immediatamente cantierabile».

Così la Giunta Borrelli ha approvato il progetto di fattibilità e contestualmente autorizzato il cofinanziamento per la realizzazione dell’intervento per una incidenza percentuale pari al 22,47 per cento della spesa prevista. Con separata e successiva votazione unanime, stante l’urgenza di adottare i provvedimenti consequenziali, il deliberato è stato reso immediatamente eseguibile dalla stessa Giunta e dunque il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza è già cantierabile.