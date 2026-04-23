Sicurezza: la Polizia pentra arresta un clandestino e un ricercato gravato da mandato di cattura europeo

La Polizia di Stato di Isernia ha arrestato, nei giorni scorsi, due cittadini stranieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati su impulso del Prefetto e finalizzati all’individuazione di extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. In particolare, personale…

La Polizia di Stato di Isernia ha arrestato, nei giorni scorsi, due cittadini stranieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati su impulso del Prefetto e finalizzati all’individuazione di extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.

In particolare, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato e tratto in arresto, ai fini estradizionali, un cittadino straniero di 31 anni. L’uomo è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle competenti Autorità, dovendo espiare la pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto sia dal codice penale del Paese di origine sia da quello italiano. Dopo le formalità di rito in Questura, l’estradando è stato tradotto presso la Casa Circondariale, a disposizione della Corte d’Appello di Campobasso.

Nel corso dei medesimi servizi, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 24 anni per violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato. Il soggetto, fermato alla guida della propria autovettura durante un posto di controllo, era stato precedentemente espulso ed è rientrato illegalmente in Italia prima della scadenza del periodo di divieto previsto dal decreto di espulsione. L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato associato alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le competenti Autorità giudiziarie hanno convalidato i provvedimenti restrittivi adottati nei confronti dei due uomini, disponendo le relative misure cautelari, in attesa dell’esecuzione della procedura di estradizione per il primo e del processo penale per il secondo.

L’attività svolta conferma l’importanza della costante presenza sul territorio e dell’azione di controllo quale efficace strumento di prevenzione dei reati e di individuazione di soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.