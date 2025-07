Raffiche di vento, balle di fieno precipitano sulla “mulattiera”: intervengono i Carabinieri

Le forti raffiche di vento che hanno battuto l’Alto Molise e Vastese nel corso delle ultime notti hanno causato qualche disagio alla viabilità lungo la ex statale Istonia, altrimenti nota con il nomignolo di “mulattiera”.

Una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo, in circuito di perlustrazione sul territorio, nella notte tra sabato e domenica è stata inviata dalla centrale operativa della compagnia di Atessa, lungo la ex statale Istonia, fino al confine del vecchio ponte sul Sente, dove era stata segnalata la presenza di balle di fieno sulla carreggiata. Il personale operante si è recato sul posto e ha effettivamente riscontrato la presenza delle balle evidentemente precipitate dai terreni a monte dell’arteria stradale di collegamento tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese. Molto probabilmente il forte vento di quella notte ha messo in moto, letteralmente, le pesanti balle, facendole rotolare fin sulla sede stradale. I militari, coordinati dal comandante Antonio Monte, hanno provveduto di persona alla rimozione delle balle, facendole rotolare al bordo della carreggiata in modo che non rappresentassero un pericolo per i veicoli in transito. Non si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Non è la prima volta che le pesanti balle di foraggio invadono la sede stradale lungo la “mulattiera”. Una maggiore accortezza e responsabilità da parte di chi lavora nei campi eviterebbe oggettive situazioni di pericolo per gli automobilisti.