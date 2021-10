Gioco e terapia a bordo degli asini: domani l’open day di Somarando

L’onoterapia, attività principale dell’associazione Tikanè Assiem, dal gennaio scorso è il fulcro del progetto approvato dalla Regione Molise denominato ‘Somarando’ e domani sarà anche al centro della manifestazione in programma in contrada Costa, a Carpinone, dalle ore 10.30.

In questi mesi, nell’asineggio appositamente allestito nel piccolo centro alle porte di Isernia sono state svolte diverse iniziative indirizzate ai diversamente abili, con la ‘guida’ di volontari e operatori altamente qualificati e con la collaborazione della Cooperativa Lai.

La giornata di domani sarà l’occasione per illustrare i principi propri della pet-therapy con gli asini e per dare delle dimostrazioni pratiche a tutti i presenti.

L’evento sarà utile, anche a chi non conosce tale pratica, per avvicinarsi a un mondo che consente alle persone che soffrono di una disabilità fisica, cognitiva o relazionale di compiere un passo avanti verso la propria autonomia.

Nel corso della mattinata sarà possibile familiarizzare con gli asini, apprendere i dettagli del progetto e ammirare una mostra espositiva sul tema.

Il CSV Molise ha concesso il proprio patrocinio credendo fortemente in una iniziativa che consente di incrementare l’inclusione sociale di chi sconta una condizione di fragilità.

Il tutto verrà promosso nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo ass.tikaneassiem@gmail.com