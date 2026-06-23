Gli sospendono la patente, ne compra una falsa: scoperto e denunciato dalla Polizia stradale di Agnone

La Polizia di Stato di Isernia, durante un servizio coordinato predisposto per il contrasto all’uso del cellulare durante la guida, fermava un automobilista sulla SS17 proveniente da una provincia limitrofa.

Gli agenti della Polizia Stradale di Agnone (IS), procedevano ad effettuare i dovuti accertamenti dai quali emergeva che il soggetto era destinatario del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento dei punti, senza riscontrare la presenza di un nuovo titolo di guida.

Per tale motivo, si era munito di una patente falsa, che ha consegnato ai poliziotti all’atto del controllo e che riportava i medesimi dati di quella originariamente posseduta. Il documento veniva dunque sequestrato e l’automobilista denunciato all’autorità Giudiziaria per il reato di uso di atto falso.