Guida senza patente e a bordo di un veicolo rubato, denunciate due persone del Chietino

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città Adriatica volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Pescara e della Stazione di Pescara Principale, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 22enne e un 46enne.

Nel pomeriggio del 29 aprile u.s., i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale, durante un posto di controllo in Via Tavo, hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata, condotta da un 22enne, di nazionalità straniera residente a Francavilla al Mare, conosciuto alle forze di polizia, privo di patente di guida.

Nella tarda serata dello stesso giorno, una pattuglia del N.O.R. di Pescara, durante un controllo alla circolazione stradale fermava una Fiat Fiorino, condotta da un 46enne residente nella provincia di Chieti, conosciuto alle forze di polizia, risultata oggetto di furto.

Per tali ragioni i soggetti, venivano condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, venivano denunciati in stato di libertà, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara, per ricettazione e guida senza patente poiché mai conseguita.