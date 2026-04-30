Impegno di 7 milioni di euro per il ponte Sente, Patriciello: «Promesse mantenute dalla Lega»

«Quando la politica riesce a dare risposte rapide in tempi certi c’è solo da essere soddisfatti. Avevamo chiesto al Ministro Salvini impegno e fondi: abbiamo ottenuto l’uno e gli altri. Ora non resta che rimboccarsi le maniche e…

«Quando la politica riesce a dare risposte rapide in tempi certi c’è solo da essere soddisfatti. Avevamo chiesto al Ministro Salvini impegno e fondi: abbiamo ottenuto l’uno e gli altri. Ora non resta che rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro immediatamente».

Così Aldo Patriciello, commissario della Lega Molise e parlamentare europeo, annunciando l’arrivo dei fondi per gli interventi infrastrutturali strategici tra Molise e Abruzzo previsti dal “DL Commissari” varato in queste ore dal Governo.

«Ancora una volta – ha spiegato Patriciello – la Lega ha dimostrato di preferire i fatti alle chiacchiere: parliamo di risorse importanti destinate al ripristino del ponte sul fiume Trigno e per la messa in sicurezza del viadotto Sente Longo. Per la ricostruzione del Ponte sul Trigno, crollato a causa degli ultimi allagamenti, è prevista una spesa di 22,5 milioni di euro, mentre per la messa in sicurezza e riapertura del viadotto Sente la cifra è di 7 milioni di euro. Insomma: promesse mantenute. Con buona pace di chi ancora si ostina a raccontare la favoletta della Lega come partito anti meridionale».