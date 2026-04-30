Si ribalta e resta incastrata all’interno, estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Poco prima delle ore 9 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia è intervenuta nel territorio del comune di Scapoli, in provincia di Isernia, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata, rimanendo capovolta sulla sede stradale con una persona incastrata all’interno dell’abitacolo.
Il personale operativo dei Vigili del Fuoco ha provveduto, con tecniche di soccorso specifiche, all’estrazione della persona coinvolta, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.
Ultimate le operazioni di soccorso, si sta procedendo alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.