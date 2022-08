Hashish e marijuana in tasca, segnalato un assuntore di droghe in Alto Molise

I Carabinieri della compagnia di Isernia, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al controllo del territorio, stanno focalizzando l’attenzione verso il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i militari di Pescolanciano hanno proceduto al controllo di due persone che percorrevano in orario serale la SP 78 a bordo di un autocarro.

Non sfuggiva all’occhio attento dei militari l’atteggiamento di uno dei due, in particolare del passeggero, che ingenerava sospetto all’atto del controllo.

L’uomo, infatti, occultava nelle tasche dei pantaloni e nel marsupio della sostanza stupefacente, nello specifico hashish e marijuana per un peso complessivo di grammi 2,5, che veniva sottoposta a sequestro.

Trattandosi di una violazione di carattere amministrativo il soggetto veniva segnalato per le relative determinazioni alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.